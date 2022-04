Holz FOTO: Stefan Sauer Landkreis Oldenburg Stürme verursachen eine Million Festmeter Schadholz Von dpa | 01.04.2022, 15:28 Uhr | Update vor 1 Std.

Die drei Orkantiefs „Ylenia“, „Zeynep“ und „Antonia“ von Mitte Februar haben nach Schätzungen der Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) eine Schadholzmenge von gut einer Million Festmeter im Privatwald Niedersachsens verursacht. Neben der Küstenregion sei der Osten von Sturmschäden betroffen, teilte die LWK am Freitag mit. Die größten Mengen Schadholz pro Hektar wurden demnach in den Bezirksförstereien Hermannsburg (Kreis Celle), Ebstorf (Kreis Uelzen) und Fallersleben (Raum Wolfsburg) registriert. Auch in der Heideregion sowie im Solling seien die Schäden erheblich.