Sturmböen und Gewitter in Niedersachsen und Bremen Von dpa | 05.07.2023, 06:59 Uhr

Wind- und Sturmböen sowie einzelne Gewitter erwarten die Menschen in Niedersachsen und Bremen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, ist es am Vormittag zunehmend stark bewölkt. Es gibt teils länger anhaltenden, kräftigen Regen und Gewitter.