Wetter Sturm und Regen zum Wochenende erwartet Von dpa | 12.01.2023, 15:16 Uhr

Mit Regenschauern und teils kräftige Sturmböen bleibt das Wetter auch in den kommenden Tagen ungemütlich. Mehrere Ausläufer von Sturmtiefs zögen bis zum Sonntag mit immer neuen Regenschauern über Niedersachsen und Bremen hinweg, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg am Donnerstag. „Diese Tiefs bringen auch jede Menge Wind.“ An der Nordsee und im Harz seien teils schwere Sturmböen der Stärke 10 möglich. Auch im Binnenland soll es windig bleiben.