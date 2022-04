Unwetter FOTO: Bernd Wüstneck Wetter Sturm und Dauerregen in Niedersachsen Von dpa | 04.04.2022, 08:42 Uhr | Update vor 14 Min.

Stürmisch und sehr regnerisch wird das Wetter am Montag in Niedersachsen. Insbesondere an der Nordsee ist zeitweise mit Sturmböen von etwa 100 Kilometern pro Stunde zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.