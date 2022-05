Sturmtief «Emmelinde» zieht mit Gewitter bei Bockenem über den Landkreis Hildesheim hinweg. Foto: Julian Stratenschulte/dpa FOTO: Julian Stratenschulte Unwetter Sturm lässt Bäume umstürzen - Autofahrer verletzt Von dpa | 20.05.2022, 22:22 Uhr

Sturmtief „Emmelinde“ hat im Südosten Niedersachsens am Freitagabend etliche Schäden verursacht. In der Nähe von Einbeck sei ein Mann leicht verletzt worden, als ein Baum auf sein Auto fiel, sagte ein Polizeisprecher in Stadtoldendorf. Der Autofahrer sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.