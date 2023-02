Sturm Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Sturm in Niedersachsen und Bremen ist abgeklungen Von dpa | 02.02.2023, 07:32 Uhr

Die Sturmböen in Niedersachsen und Bremen sind abgeklungen. Am Morgen ist es teils stark bewölkt, aber weitgehend trocken. Im Harz und an der westlichen Nordseeküste ist es neblig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei vier bis sechs Grad Celsius. Im weiteren Tagesverlauf soll es regnerisch werden. Die Höchstwerte liegen dann zwischen fünf und sieben Grad. Am Wochenende können Richtung Nordseeküste wieder Windböen aufkommen.