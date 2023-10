Insulaner und Herbst-Urlauber müssen sich am Freitag und Samstag auf Verschiebungen und Ausfälle bei Fähren von und zu den Ostfriesischen Inseln sowie Nordfriesischen Inseln einstellen. Infolge eines starken Ostwindes seien bis Samstag an der gesamten deutschen Nordseeküste deutlich niedrigere Wasserstände zu erwarten, teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg auf seiner Internetseite mit.

An der niedersächsischen Küste fallen die Hochwasserstände laut einer Vorhersage des Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in den kommenden Tagen bis zu eineinviertel Meter niedriger aus als das sonst übliche mittlere Tidehochwasser.

In Cuxhaven sollen die Wasserstände am Freitag mehr als 1,5 Meter unter dem mittleren Niedrigwasser liegen. In Hamburg werde der Wasserstand voraussichtlich sogar 2 Metern unter das mittlere Niedrigwasser fallen, so das BSH.

In den vergangenen 25 Jahren sank der Wasserstand an der deutschen Nordseeküste nur drei Mal unter 1,5 Meter unter dem mittleren Niedrigwasser gesunken – zweimal im März 2018 und einmal im November 2022, wie das Bundesamt weiter mitteilte.

Fährausfälle zu den Nordfriesischen Inseln

Am Freitagmorgen sind wegen des Niedrigwassers bereits zahlreiche Fähren ausgefallen. So fuhren aufgrund der Wetterlage am Freitagmorgen mehrere Fähren zwischen Föhr, Amrum und Dagebüll nicht. Das teilte die Wyker Dampfschiffs-Reederei am Freitag auf ihrer Internetseite mit.

„Wir probieren ganz viel möglich zu machen, aber wenn uns das Wasser wegläuft, können auch wir nicht mehr viel machen“, sagte Betriebsleiter Nick Obert dazu der Deutschen Presse-Agentur. Für den Morgen waren auch zwei eigentlich noch geplante Fähren abgesagt worden, weil das Niedrigwasser schneller kam als zunächst angenommen.

„Das ist momentan extrem hier mit dem Wind und dem Wetter. Das hat man nicht oft.“ Nick Obert Betriebsleiter Wyker Dampfschiffs-Reederei

Die meisten Leute im Betrieb könnten sich nicht daran erinnern, dass die Wasser- und Wetterbedingungen schon einmal so extrem gewesen seien. „Das ist sehr außergewöhnlich. Da, wo sonst eine kleine Sandbank ist, ist jetzt eine riesengroße Sandbank. Man sieht deutlich mehr Sand und Schlick als sonst.“

Für den Nachmittag waren wieder mehrere Verbindungen angekündigt, die aber zum Teil zeitlich nach hinten geschoben wurden. Wegen des Wetters seien weitere Änderungen jederzeit möglich, hieß es weiter.

Pellworm ist auch von Fährausfällen betroffen

Auch die neue Pellwormer Dampfschifffahrts GmbH hatte Änderungen des Fahrplans bis zum Samstag angekündigt. So sollten zwischen Nordstrand und Pellworm am Freitag- und Samstagvormittag mehrere Fähren ausfallen. Auch eine Ausflugsfahrt zu den Seehundsbänken musste wegen des Sturmtiefs abgesagt werden.

Fähren zu den Ostfriesischen Inseln besonders betroffen

Zu den Inseln Juist, Baltrum, Spiekeroog und Wangerooge wird der Fährverkehr am Freitag komplett eingestellt. Juist ist dann nur noch über die Inselflieger zu erreichen.

Geänderte Abfahrten oder Ausfälle melden Fährgesellschaften entlang der Küste auch für die Inseln Borkum, Norderney und Langeoog. Bis Mittag und am Freitagabend fallen beispielsweise zahlreiche Fähren nach Norderney aus. Auch die Elbfähre Glückstadt-Wischhafen stellt am Freitag ihren Betrieb ein.

Besonders betroffen ist die Insel Wangerooge. Die Deutschen Bahn, die den Fährverkehr mit einer Tochterfirma, der Schifffahrt und Inselbahn Wangerooge (SIW) betreibt, teilte am Mittwoch mit, den Fährverkehr am Freitag und am Samstag von und nach Wangerooge komplett einzustellen. Auch für Sonntag sei wegen des kräftigen Ostwindes mit weiteren Einschränkungen zu rechnen, teilte das Unternehmen mit. So fallen auch alle Ausflugsfahrten bis einschließlich Montag aus.

Hochwasser an der Ostsee

Während es aufgrund des Sturms an der Nordsee extremes Niedrigwasser gibt, droht an der Ostseeküste eine schwere Sturmflut. Auch dort können Fähren deshalb teilweise den Betrieb einstellen.