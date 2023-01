Sturm Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild up-down up-down Sturmtief Stürmisches Wetter in Niedersachsen und Bremen Von dpa | 15.01.2023, 12:41 Uhr

Ausläufer eines Sturmtiefs sorgen am Sonntag in Niedersachsen und Bremen für starken Wind. Bis zum Nachmittag erwartet der Deutsche Wetterdienst an der Nordseeküste schwere Sturmböen und vereinzelt orkanartige Böen und hat deswegen eine Unwetterwarnung herausgegeben. Danach lässt der Wind an der Nordsee nach und geht bis zum späten Abend stark zurück, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Es handle sich um ein kurzes Ereignis, das mit dem Sonntag dann vorüber ist.