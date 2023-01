Wetter in Niedersachsen Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Wochenende Stürmisches Wetter in Niedersachsen erwartet Von dpa | 14.01.2023, 09:29 Uhr

Ausläufer eines Sturmtiefs sorgen in Niedersachsen am Wochenende für starken Wind. Bereits am Samstag soll das Wetter bei maximal elf Grad stürmisch werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ab vormittags regnet es, im Harz ist zudem gebietsweise mit Dauerregen zu rechnen.