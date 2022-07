ARCHIV - Die Sonne kommt hinter Regenwolken hervor. Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild FOTO: Annette Riedl up-down up-down Deutscher Wetterdienst Stürmischer Start in die Woche mit täglicher Besserung Von dpa | 24.07.2022, 14:43 Uhr

Der Start in die neue Woche wird für Niedersachsen und Bremen stürmisch. Am Montagmorgen ist es zunächst noch freundlich, zum Mittag ziehen Schauer und Gewitter auf, teilweise mit Unwettergefahr, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. An den Stellen wo es gewittert, kann es auch Sturmböen geben. Die Temperaturen an der Ems liegen bei 27 Grad Celsius, in anderen Teilen steigen sie auf 30 bis 34 Grad.