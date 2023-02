Studie zu "Lebenslagen von Vätern" Foto: Marco Rauch/dpa/Archivbild up-down up-down Statistik Studie zu Vätern: Bild vom Ernährer ist passé Von dpa | 06.02.2023, 13:13 Uhr

Viele Väter in Deutschland haben sich einer Studie zufolge vom Selbstbild des Familienernährers gelöst. Nur rund zwölf Prozent halten es für ihre wichtigste Aufgabe, der Familie finanzielle Sicherheit zu bieten, wie Wissenschaftler der Technischen Universität Braunschweig und der Fachhochschule Kiel am Montag gemeinsam mitteilten. Das Bild vom Papa, der mit seinem Job die Familie ernähre und mit den Kindern höchstens am Wochenende spiele, sei passé, erklärten die Forscher.