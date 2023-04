Musik über Kopfhörer Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn/dpa/Archivbild up-down up-down Musik Studie zu Unterhaltungsmusik: Leadgesang leiser geworden Von dpa | 25.04.2023, 17:18 Uhr

Verglichen mit den Songs vor etwa 70 Jahren ist die Hauptgesangsstimme in der Unterhaltungsmusik messbar leiser geworden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von Forschern der Universität Oldenburg, die im Fachblatt „JASA Express Letters“ veröffentlicht wurde. Die Analyse von über 700 Songs ergab dabei erstaunliche Unterschiede zwischen verschiedenen Musikgenres: So sollte, wer seinen eigenen Gesang besonders gut hören will, nicht unbedingt Metal-Frontmann werden.