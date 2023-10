An der Aufarbeitung von Missbrauch in der evangelischen Kirche gibt es Kritik. „Wirklich unabhängige Anlaufstationen für die Betroffenen findet man in der evangelischen Kirche nur selten“, sagte der Kirchenrechtler Thomas Schüller der dpa. Die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Claus, erhofft sich von der Studie Erkenntnisse über besondere Risikofaktoren in der evangelischen Kirche. „Wir wissen aus Erfahrungsberichten, dass Jugendliche verstärkt sexueller Gewalt ausgesetzt waren, die in einem besonderen Näheverhältnis zu Pfarrern, Seelsorgern oder Teamern während der Konfirmation und in der Jugendarbeit standen“, sagte Claus der dpa.