Landwirtschaft Studie zu Fraßschäden von Wildgänsen vorgelegt Von dpa | 20.01.2023, 17:26 Uhr

In einer Studie zu von Wildgänsen verursachten Schäden in der Landwirtschaft sieht das Land eine Grundlage für die Festlegung von Ausgleichszahlungen. Da große Gänseansammlungen auf Agrarflächen Schäden anrichten, werden die Landwirte mit mehr als acht Millionen Euro im Jahr entschädigt. Die unter der Leitung des Umweltministeriums erstellte Langzeitstudie sei die erste ihrer Art in Europa, teilte die Landwirtschaftskammer Niedersachsen am Freitag mit.