Gesellschaft Studie: Wenige Frauen in Führungspositionen Von dpa | 28.08.2023, 17:02 Uhr

Frauen sind in Führungspositionen in Niedersachsen nach wie vor klar in der Minderheit. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Montag veröffentlichte Studie der Initiative Frauen in die Aufsichtsräte im Auftrag des Gleichstellungsministeriums. Demnach liegt der Frauenanteil in den Aufsichtsgremien der 103 größten niedersächsischen Unternehmen bei 27,5 Prozent. Der Wert blieb damit fast unverändert zum Vorjahr (26,7 Prozent). Bei den Top-Managementpositionen ist der Frauenanteil mit 20,3 Prozent (Vorjahr: 18,6 Prozent) noch niedriger. In 7 der 103 Unternehmen sind Frauen im Aufsichtsrat oder Top-Management überhaupt nicht vertreten.