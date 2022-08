ARCHIV - Zwei Raucher halten ihre Zigaretten zwischen den Fingern. Foto: Armin Weigel/dpa Foto: Armin Weigel up-down up-down Gesundheit Studie: Raucher greifen öfter zur Zigarette Von dpa | 11.08.2022, 07:26 Uhr

Raucher in Deutschland greifen einer neuen Studie zufolge wieder häufiger zur Zigarette. Die vergangenen Monate hätten sich negativ auf das Rauchverhalten der Menschen in Deutschland ausgewirkt, ergab eine Forsa-Umfrage im Auftrag der KKH Kaufmännische Krankenkasse in Hannover. Jeder vierte Raucher rauchte demnach häufiger oder hatte erst kürzlich mit dem Tabakkonsum angefangen - nur jeder zehnte rauchte weniger oder hatte ganz aufgehört. Im Sommer 2020 hatte jeder sechste befragte Raucher angegeben, seit Beginn der Corona-Krise mehr geraucht zu haben als vorher. Jeder Siebte sagte, er rauche seither weniger.