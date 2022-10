Kita Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration up-down up-down Bildung Studie: Niedersachsen braucht 12.000 Fachkräfte in Kitas Von dpa | 20.10.2022, 06:11 Uhr

In niedersächsischen Kitas müssten laut einer Studie im kommenden Jahr 12.000 Fachkräfte eingestellt werden, um den Betreuungsbedarf zu decken. Gemessen am Bedarf fehlen für 2023 voraussichtlich bis zu 45.500 Kita-Plätze, wie aus Berechnungen der Bertelsmann Stiftung für das Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme hervorgeht, das am Donnerstag vorgelegt wurde.