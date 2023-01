Armut Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Soziales Studie: Kinder und Jugendliche in Bremen oft armutsgefährdet Von dpa | 26.01.2023, 17:16 Uhr

Im Bundesland Bremen ist die Armutsgefährdungsquote von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren am höchsten in Deutschland. Das ist das Ergebnis einer am Donnerstag veröffentlichten Studie der Bertelsmann-Stiftung. 2021 waren demnach 41,1 Prozent der unter 18-Jährigen in Bremen armutsgefährdet, bundesweit waren es 20,8 Prozent.