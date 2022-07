ARCHIV - Eine Frau arbeitet im Homeoffice. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Kalaene up-down up-down Digitalisierung Studie: Homeoffice lässt Arbeitsbelastung steigen Von dpa | 14.07.2022, 13:15 Uhr

Viele Beschäftigte begrüßen den Trend zu mobiler Arbeit, gleichzeitig können immer weniger nach Dienstschluss oder im Urlaub abschalten. Das ist eines der Ergebnisse des „Monitors Digitalisierung“, einer Umfrage unter Industriebeschäftigten. Dazu hat die Gewerkschaft IG BCE zum zweiten Mal nach 2019 Daten aus den von ihr vertretenen Branchen erheben lassen - von Chemie- und Pharmaindustrie über Kautschuk- und Kunststoffbranche bis zu Energie- oder Zementwirtschaft. An der Befragung beteiligten sich mehr als 11.000 Menschen aus fast 1600 Betrieben, wie es in einer Mitteilung am Donnerstag hieß.