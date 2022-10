Schule Foto: dpa/Sebastian Kahnert up-down up-down Neue Bildungsstudie „Weniger Gendern, mehr Mathe“: Wo Niedersachsens Grundschüler nur Mittelmaß sind Von dpa | 17.10.2022, 09:39 Uhr | Update vor 43 Min.

In einer Studie wird bundesweit das Können der Viertklässler untersucht - in Lesen, Zuhören, Rechtschreibung und Mathe. Niedersachsen und Bremen schneiden dabei nur mittelmäßig bis schwach ab. Kritik an der Bildungspolitik lässt nicht lang auf sich warten.