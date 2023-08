Windparks Stromerzeugung auf See: Verfahren bringt 784 Millionen Euro Von dpa | 10.08.2023, 15:58 Uhr | Update vor 17 Min. Offshore-Windpark Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Bundesnetzagentur hat für vier weitere Flächen in der Nordsee in einem Gebotsverfahren das Recht vergeben, Windparks mit einer Leistung von insgesamt 1800 Megawatt zu errichten. Erlöst worden seien insgesamt 784 Millionen Euro, teilte die Behörde am Donnerstag in Bonn mit. Das Geld soll zu 90 Prozent in die Stromkostensenkung und zu jeweils fünf Prozent in den Meeresnaturschutz sowie die Förderung einer umweltschonenden Fischerei fließen.