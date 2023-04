Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Stromausfall verursacht: 42-Jähriger fährt gegen Stromkasten Von dpa | 22.04.2023, 08:19 Uhr

Ein 42-jähriger Mann hat in der Nacht zum Samstag in Oldenburg mit einem Autounfall einen Stromausfall verursacht. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Auto, prallte gegen einen Stromkasten und zerstörte ihn, wie die Polizei am Samstag mitteilte. In mehreren Mehrfamilienhäusern fiel anschließend der Strom aus - vermutlich waren 30 bis 40 Haushalte betroffen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst vom Unfallort, konnte jedoch kurz darauf gestellt werden. Er stand den Angaben zufolge vermutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Darüber hinaus besaß er keinen Führerschein. Die Feuerwehr sowie der Netzbetreiber rückten laut der Polizei noch in der Nacht aus, um die Stromversorgung wiederherzustellen.