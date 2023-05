Brennende Strohballen in Walsrode Foto: Feuerwehr Walsrode/dpa up-down up-down Heidekreis Strohballen verbrannt: Mehrere zehntausend Euro Schaden Von dpa | 19.05.2023, 14:47 Uhr

Brennende Strohballen haben in Walsrode (Landkreis Heidekreis) einen Schaden von etwa 50.000 Euro verursacht. Unbekannte zündeten die auf einem Feld gelagerten Ballen am Donnerstagabend an, wie die Polizei am Freitag mitteilte.