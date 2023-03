Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Osterholz Streu-Laster rutscht bei Glätte in Straßengraben Von dpa | 10.03.2023, 12:34 Uhr

Ein Streufahrzeug ist in Lilienthal im Landkreis Osterholz von der Straße gerutscht und in einem Graben gelandet. Der 56 Jahre alte Fahrer sei dabei am Freitagmorgen leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Er habe während seiner Einsatzfahrt auf der glatten Straße die Kontrolle über seinen Laster verloren. Er kam in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5000 Euro.