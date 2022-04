Blaulicht FOTO: Christoph Soeder Polizeieinsatz Streit zwischen Großfamilien in Bremen Von dpa | 01.04.2022, 19:31 Uhr | Update vor 11 Min.

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Großfamilien hat am Freitagnachmittag einen größeren Polizeieinsatz im Umfeld einer Moschee in der Bremer Neustadt ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, wurde offenbar auch ein Messer eingesetzt. Zwei Männer mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Nach ersten Erkenntnissen sollen 50 Menschen beteiligt gewesen sein.