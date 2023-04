Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Region Hannover Streit zwischen Frau und drei Mädchen bei Frühlingsfest Von dpa | 30.04.2023, 13:07 Uhr

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einer betrunkenen 23-Jährigen und drei Mädchen ist es auf dem Frühlingsfest in Burgdorf (Region Hannover) gekommen. Die junge Frau soll einer 13-Jährigen zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Außerdem soll die Frau am Freitag auch eine 14-Jährige geschlagen und an den Haaren zu Boden gezogen haben sowie ein weiteres bislang unbekanntes Mädchen angegriffen haben.