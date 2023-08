Schaumburg Streit im Flüchtlingsheim: Mann mit Küchenmesser verletzt Von dpa | 04.08.2023, 16:01 Uhr | Update vor 23 Min. Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Streit in einer Asylunterkunft in Bückeburg im Landkreis Schaumburg soll ein 18-Jähriger mehrmals mit einem Küchenmesser auf einen 21-Jährigen eingestochen haben. Der Mann habe am Donnerstagabend vermutlich durch das schnelle Eingreifen von Zeugen gestoppt werden können, teilte die Polizei am Freitag mit.