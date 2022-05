ARCHIV - In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild FOTO: Silas Stein Hannover Streit auf Tanzveranstaltung eskaliert Von dpa | 26.05.2022, 12:41 Uhr | Update vor 3 Min.

Bei einer Tanzveranstaltung in Hannover sind rund 40 Gäste miteinander in Streit geraten. Ein Besucher hatte in der Nacht zum Donnerstag den Notruf gewählt und von einer Auseinandersetzung im Stadtteil Ricklingen berichtet, teilte die Polizei mit. Als die Beamten eintrafen, ließen die Beteiligten den Angaben zufolge voneinander ab. Die Polizei kontrollierte die mutmaßlich beteiligten Gäste und beschlagnahmte zwei Teleskopschlagstöcke sowie ein Messer. Zwei Personen hatten demnach leichte Verletzungen.