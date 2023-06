Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Bremen Streit: 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt Von dpa | 11.06.2023, 10:44 Uhr

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Bar in Bremen ist am Samstagabend ein 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizeiinformationen von Sonntag kam es aus zunächst ungeklärten Gründen zu einem Streit zwischen dem Opfer und zwei weiteren Gästen. Daraufhin soll einer der mutmaßlichen Täter den 18-Jährigen mit der Scherbe einer Glasflasche lebensgefährlich verletzt haben.