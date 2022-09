Pilotenstreik bei der Lufthansa Foto: Peter Kneffel/dpa up-down up-down Luftverkehr Streik lässt Flüge auch in Hannover und Bremen ausfallen Von dpa | 02.09.2022, 07:51 Uhr

Der ganztägige Streik der Lufthansa-Piloten hat am Freitag auch die Flughäfen in Hannover und Bremen getroffen. Am Airport Hannover-Langenhagen seien drei der sieben Abflüge gestrichen, sagte ein Flughafensprecher am Morgen. Auch bei den Ankünften waren laut Flughafen-Homepage drei von sieben Flügen betroffen. Dabei ging es um Flüge von und nach München und Frankfurt.