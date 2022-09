Lufthansa Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild up-down up-down Airport Hannover Streik könnte sieben Lufthansa-Verbindungen treffen Von dpa | 01.09.2022, 11:45 Uhr

Der Flughafen Hannover-Langenhagen richtet sich auf mögliche Streikfolgen für mehrere Verbindungen der Lufthansa am Freitag ein. Bisher lägen noch keine detaillierten Informationen der Airline dazu vor, was mit den insgesamt sieben Abflügen nach Frankfurt und München geschehe, die für den 2. September im Plan stehen, sagte eine Airport-Sprecherin am Donnerstagmorgen. Man rechne allerdings damit, dass diese aufgrund des angekündigten Ausstands der Lufthansa-Piloten ausfallen könnten.