Verkehr Straßenbehörde hat 52.000 Tonnen Salz gestreut Von dpa | 20.04.2023, 15:15 Uhr

In der zu Ende gehenden Wintersaison hat die Niedersächsische Straßenbehörde 52.000 Tonnen Salz gestreut. Ein Fünftel davon sei im Harz verteilt worden, wo es am Freitag noch einmal geschneit hatte, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Von den 145.000 Tonnen im besonders kalten Winter 2012/2013 war der Winterdienst dieses Mal weit entfernt. „Ohne das Engagement unserer Kolleginnen und Kollegen käme unser Land im Winter zum Stillstand“, sagte der Präsident der Behörde, Eric Oehlmann. Es würden viele Unfälle passieren und Schulen oder Betriebe wären nicht erreichbar.