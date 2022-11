Blaulicht Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Hameln-Pyrmont Straftäter seilt sich aus Wohnung ab und verletzt sich Von dpa | 04.11.2022, 13:00 Uhr

Ein gesuchter Straftäter hat sich auf der Flucht vor der Polizei aus einem Fenster abgeseilt und schwer verletzt. Der 47 Jahre alte Mann versuchte am Freitag, an einem Gürtel aus einer mehrere Meter hohen Wohnung in Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont) hinunterzuklettern, wie die Polizei am Mittag mitteilte. Gegen den aus der Region Hannover stammenden Mann lag ein Haftbefehl für eine mehrmonatige Haft wegen zahlreicher Straftaten vor.