Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius
Angriffskrieg Strafrechtliche Konsequenzen für „Z"-Symbol im Land möglich Von dpa | 25.03.2022, 21:37 Uhr

Niedersachsen hat strafrechtliche Konsequenzen für das Verwenden oder Verbreiten des „Z“-Symbols in der Öffentlichkeit angekündigt. „Wer durch das „Z“-Symbol öffentlich Zustimmung zum Angriffskrieg von Russlands Präsidenten Putin auf die Ukraine zum Ausdruck bringt, muss in Niedersachsen mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen“, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Freitag.