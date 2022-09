Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Northeim Strafgefangener aus Maßregelvollzug auf der Flucht Von dpa | 09.09.2022, 20:00 Uhr

Die Polizei sucht nach einem flüchtigen Strafgefangenen. Der 53-jährige war am Donnerstagnachmittag nach einem genehmigten Ausgang nicht wieder in das Maßregelvollzugszentrum im südniedersächsischen Moringen zurückgekehrt, wie die Polizei in Celle am Freitag mitteilte. Die Polizei bittet Zeugen, die den Mann sehen oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, um Hinweise. Wer den Gefangenen sieht, sollte ihn nicht ansprechen oder an ihn herantreten, hieß es in einer Mitteilung.