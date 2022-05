Ein Stacheldrahtzaun umzäunt das Gelände einer Justizvollzugsanstalt Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild FOTO: Bernd Weißbrod Justiz Strafe abstottern: Zehntausende Hafttage vermieden Von dpa | 27.05.2022, 12:31 Uhr

Durch gemeinnützige Arbeit und andere Angebote sind im vergangenen Jahr viele Gefängnisaufenthalte in Niedersachsen vermieden worden. Dabei geht es darum, Menschen davon zu bewahren, sogenannte Ersatzfreiheitsstrafen im Gefängnis abzusitzen - wer eine gerichtlich verhängte Geldstrafe nicht zahlen kann oder will, kann stattdessen in Haft gehen. Zusammengerechnet konnten mit den Programmen mehr als 46.000 Hafttage im vergangenen Jahr vermieden werden, wie das Justizministerium in Hannover am Freitag mitteilte.