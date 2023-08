Tiere Storchenpopulation in diesem Jahr ungewöhnlich hoch Von dpa | 12.08.2023, 08:36 Uhr | Update vor 21 Min. Storchenpopulation Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down

Die Storchenpopulation ist nach Expertenangaben in diesem Jahr ungewöhnlich hoch. „Die Paare haben in diesem Jahr im Durchschnitt ein Junges mehr als sonst aufgezogen“, sagte Udo Hilfers von der Storchenpflegestation Wesermarsch in Berne. Die Paare hätten zwei, drei oder sogar vier Jungtiere. Auf den feuchten Wiesen seien zurzeit teilweise um die 100 Störche zu sehen. Bei Oldenburg habe ein Mitglied des zur Station gehörenden Vereins 110 Störche gezählt. „Und das waren noch längst nicht alle, andernorts gab es noch viel größere Gruppen“, sagte Hilfers.