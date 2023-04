Kavernenbetreiber Storag Etzel Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Energie Storag Etzel: Kavernenfeld-Wasserstoffspeicher entwickeln Von dpa | 12.04.2023, 21:26 Uhr

Um den für die Energiewende benötigten Wasserstoff im großen Maßstab speichern zu können, will der Kavernenbetreiber Storag Etzel perspektivisch ein neues Kavernenfeld im Nordwesten Niedersachsens entwickeln. Dazu soll in den kommenden Jahren nach einer behördlichen Bewilligung ein Salzstock in den Landkreisen Wittmund und Friesland erkundet werden, wie Unternehmensvertreter von Storag Etzel und die Landräte der beiden Landkreise am Mittwochabend im ostfriesischen Wittmund mitteilten. Kavernenspeicher sind große Hohlräume in unterirdischen Salzformationen wie zum Beispiel Salzstöcken.