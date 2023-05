Nelson Müller Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa up-down up-down Leute Sternekoch Müller eröffnet Restaurant auf Insel Norderney Von dpa | 22.05.2023, 01:33 Uhr

Der Sternekoch Nelson Müller möchte am heutigen Montag sein neues Restaurant auf Norderney eröffnen. Das Lokal mit dem Namen „Müllers auf Norderney“ soll das dritte der Marke „Müllers“ werden, wie eine Werbeagentur mitteilte. Zwei weitere Restaurants hat der TV-Koch bereits in Essen sowie im Rheingau in der Nähe von Mainz und Wiesbaden eröffnet. In dem neuen Lokal, das direkt am Weststrand gelegen ist, sollen Gäste Mittag- und Abendessen sowie Kleinigkeiten am Nachmittag erhalten.