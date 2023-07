Stephan Weil Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Energie Stephan Weil eröffnet Klärschlamm-Verwertungsanlage Von dpa | 13.07.2023, 17:42 Uhr | Update vor 41 Min.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) eröffnet am Freitag (12.00 Uhr) im Helmstedter Revier offiziell eine Klärschlamm-Verwertungsanlage. Die Anlage ging schon im vergangenen Jahr in Betrieb, es ist eine der ersten in Niedersachsen. Auch in Hannover wurde in der vergangenen Woche eine sogenannte Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage in Betrieb genommen.