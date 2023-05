Bundespräsident Steinmeier Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Bundespräsident Steinmeier gegen Vorziehen des Kohleausstiegs im Osten Von dpa | 10.05.2023, 21:29 Uhr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich gegen ein Vorziehen des für 2038 geplanten Kohleausstiegs in Ostdeutschland ausgesprochen. „Politik muss sich erklären, muss Klarheit schaffen“, sagte der Bundespräsident am Mittwochabend in einem Interview des rbb. Die Bürger wünschten sich Verlässlichkeit. „Wir haben einen Kohlekompromiss, der sieht den Ausstieg aus der Braunkohleförderung 2038 vor. Dabei sollte es bleiben.“