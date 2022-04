450 Jahre Herzog August Bibliothek FOTO: Swen Pförtner Geschichte Steinmeier: Bibliotheken sind „Verheißungs-Orte“ Von dpa | 06.04.2022, 07:51 Uhr | Update vor 41 Min.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum 450-jährigen Bestehen der Bibliotheca Augusta in Wolfenbüttel die gesellschaftliche Bedeutung von Bibliotheken gewürdigt. Sie seien „Verheißungs-Orte von möglicher Humanität“, sagte Steinmeier am Dienstag in der niedersächsischen Stadt. „Das gilt überall in der Welt und erst recht hier und heute, am Geburtstag der Herzog August Bibliothek.“