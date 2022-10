Daniela Behrens Foto: Michael Matthey/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild up-down up-down Pandemie Steigende Corona-Zahlen: Behrens ruft zu Schutzimpfung auf Von dpa | 11.10.2022, 14:48 Uhr

Aufgrund steigender Covid-19-Infektionen hat Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens zu Schutzimpfungen aufgerufen. „Die Herbstwelle ist in vollem Gange und der Infektionsdruck in der Bevölkerung aktuell ausgesprochen hoch“, erklärte die SPD-Politikerin am Dienstag in Hannover. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Niedersachsen habe sich innerhalb einer Woche mehr als verdoppelt und betrage aktuell 863,6. Am 4. Oktober habe sie noch bei 376,3 gelegen.