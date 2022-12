Corona und Schule Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Pandemie Steigende Corona-Infektionen bei Schülern in Niedersachsen Von dpa | 02.12.2022, 12:03 Uhr

Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen bei Schülerinnen und Schülern in Niedersachsen ist erneut gestiegen. In der vergangenen Woche waren es rund 5200 Corona-Fälle, eine Woche zuvor noch etwa 500 weniger, wie das Kultusministerium in Hannover am Freitag mitteilte.