Nach der Landtagswahl in Niedersachsen - AfD Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Landtag Stefan Marzischewski-Drewes neuer AfD-Fraktionsvorsitzender Von dpa | 11.10.2022, 17:25 Uhr

Stefan Marzischewski-Drewes ist neuer Vorsitzender der AfD-Landtagsfraktion in Niedersachsen. Er wurde am Dienstag bei einer Fraktionssitzung in Hannover einstimmig gewählt, wie ein Sprecher mitteilte. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Die AfD-Fraktion wird im Landtag mit 18 Abgeordneten vertreten sein - dies ist die kleinste der vier Fraktionen.