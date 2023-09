Kein Einzelfall mehr Schon wieder Steckdose in Zug manipuliert: 63-Jährige erleidet bei Hannover Stromschlag und | 04.09.2023, 12:13 Uhr Von Patrick Kern dpa | 04.09.2023, 12:13 Uhr Zuletzt kam es immer häufiger zu manipulierten Steckdosen in deutschen Zügen. Symbolfoto: imago images/Arnulf Hettrich up-down up-down

In der Nähe von Hannover erlitt eine 63-Jährige am Freitag wegen einer manipulierten Steckdose in einem Zug einen Stromschlag. Der Vorfall reiht sich in eine Serie solcher Taten ein. Die Bundespolizei warnt.