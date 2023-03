Miriam Staudte Foto: Michael Matthey/dpa up-down up-down Landwirtschaftsministerin Staudte sieht noch Handlungsbedarf bei Düngungsreduzierung Von dpa | 29.03.2023, 15:04 Uhr

Trotz eines landesweiten Rückgangs bei der landwirtschaftlichen Düngung sieht die Landesregierung noch Handlungsbedarf. „Wir müssen weiter am Ball bleiben“, sagte Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) bei der Vorstellung des aktuellen Nährstoffberichts am Mittwoch in Hannover. Der aktuelle Nährstoffbericht zeige, dass es in Niedersachsen immer noch regionale Probleme gebe und das Land trotz richtiger Trends noch nicht am Ziel sei, erklärte Staudte.