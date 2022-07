ARCHIV - Auf dem Ortsschild steht statt «Veenhusen» nun «Emden» in der ostfriesischen Gemeinde Moormerland. Foto: Lars Klemmer/dpa FOTO: Lars Klemmer up-down up-down Moormerland Statt „Veenhusen“ nun „Emden“: Ortsschilder ausgetauscht Von dpa | 19.07.2022, 17:05 Uhr

Unbekannte haben in der ostfriesischen Gemeinde Moormerland im Ortsteil Veenhusen gleich drei gelbe Ortsschilder abmontiert und mit Ortschildern aus Emden ersetzt. Offenbar seien „Scherzkekse“ in der Gemeinde im Landkreis Leer unterwegs gewesen, sagte Jörg Lorenz, erster Gemeinderat in Moormerland, am Dienstag. „Wir sind schon dran und tauschen die Schilder nun wieder aus.“ Bislang seien die Veenhusen-Schilder, die pro Stück rund 350 Euro kosten, noch nicht wieder aufgetaucht. Zunächst hatten die „Ostfriesen-Zeitung“ und die „Nordwest-Zeitung“ berichtet.