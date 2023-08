Bevölkerung Statistik: Einwohnerzahl in Berlin wächst weiter Von dpa | 31.08.2023, 11:54 Uhr | Update vor 12 Min. Bevölkerung Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down

Die Einwohnerzahl Berlins ist in den ersten sechs Monaten dieses Jahres erneut gewachsen. Am 30. Juni waren 3,87 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Bundeshauptstadt gemeldet, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte. Demnach waren das knapp 15.580 Menschen (0,4 Prozent) mehr als am 31. Dezember 2022.