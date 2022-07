ARCHIV - Das Facebook-Logo spiegelt sich in einem Auge. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Illustration FOTO: Mohssen Assanimoghaddam up-down up-down Digitalisierung Startschuss für Innovationsquartier in Oldenburg Von dpa | 27.07.2022, 15:35 Uhr

Am Hochschul-Standort Oldenburg wird die „Alte Fleiwa“ in den nächsten Jahren zum Innovationsquartier für Digitalisierung und Gesellschaft ausgebaut. Das teilte das Wissenschaftsministerium am Mittwoch mit. Die Kosten belaufen sich demnach auf rund 60 Millionen Euro, die unter anderem über 35 Millionen Euro Fördermittel des Bundes und 10 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Landes Niedersachsen finanziert werden.